Final do Campeonato Botucatuense A55 será neste sábado (16); Série C terá semifinal no domingo

A entrada ao público é gratuita

O Campeonato Botucatuense de Futebol na categoria acima de 55 anos tem sua final marcada para este sábado, 16 de julho, a partir das 9 horas. Entram em campo, no Complexo Esportivo da Vila Maria, o Grupo Tomasini e Amigos Beira Rio para a disputa do primeiro campeão do torneio.

Além desta final, ocorre no domingo (17) a semifinal da Série C do Amador. As partidas ocorrem no Heróis do Araguaia, onde Unidos FC x Família 24 de Maio e Sorocabana FC x Atlético Botucatuense disputam as vagas para a final. Partidas ocorrem a partir das 8h30.

Além destas fases finais, mais seis partidas completam as tabelas nas séries A e B do Amador de Futebol, também no Complexo da Vila Maria e em Rubião Júnior. A entrada ao público é gratuita.

Confira a tabela.

1º Campeonato A-55 – FINAL

Data: 16/07/22 – Sábado

Local: Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria)

09h00 – Grupo Tomasini X Amigos Beira Rio

Série A

Data – 17/07/22 – Domingo

Local: Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria)

08h30 – Monte Mor FC x SE Beira Rio

10h30 – Cuesta FC x Dinamite FC

13h30 – São Luiz FC x Rodo FC

Série B

Data – 17/07/22 – Domingo

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

08h30 – Bio Esporte x Mutirão FC

10h30 – EC Turbinado x CA Rubião

13h30 – Amigos da Bola x América FC

Série C – SEMIFINAL

Data – 17/07/22 – Domingo

Local: Complexo Esportivo ”Heróis do Araguaia”

08h30 – Unidos FC x Família 24 de Maio

10h30 – Sorocabana FC x Atlético Botucatuense