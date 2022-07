Número de microempresas aumenta em São Paulo; confira erros comuns ao abrir um negócio

Falta de planejamento é o principal fator que prejudica a conquista de resultados

Da Redação

Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), foram registradas mais de 35 mil novas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nos cinco primeiros meses de 2022 — número 7% maior do que o mesmo período no ano anterior. Abrir o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros que desejam a independência financeira e, de acordo com especialistas, alguns procedimentos são necessários para aumentar as chances de sucesso nos investimentos.

Como explica o administrador Ricardo Nunes Saad, a falta de planejamento é o principal fator que prejudica a conquista de resultados. “É preciso criar uma estratégia e tomar cuidado para não oferecer um produto que não gera interesse do público ou que tenha uma concorrência saturada”, afirma o acadêmico. “Ideias brilhantes precisam de estudo para garantir uma boa execução e evitar o fracasso”, completa.

Diferentemente do microempreendedor individual (MEI), que pode contratar apenas um funcionário e fatura até R$ 81 mil por ano, a ME pode montar uma equipe de até 19 pessoas, dependendo do segmento, e tem o limite de lucro anual de R$ 360 mil. “O MEI pode ser a porta de entrada para o mundo dos negócios, mas é possível ter sucesso com o ME sem essa experiência”, defende o docente. O professor da Anhanguera aponta quais os principais erros de empresários de primeira viagem:

Cálculos iniciais. É preciso colocar na ponta do lápis todos os custos iniciais e capital disponível para o empreendimento para não começar mal. A burocracia faz parte do planejamento estratégico e deve prever gastos na execução de projetos.

Contabilidade. A contratação de um contador irá acelerar fluxos e evitar problemas com a legislação tributária. Centralizar atribuições representa riscos aos rumos dos negócios e uma equipe capacitada irá auxiliar no sucesso administrativo.

Transações e notas. É preciso registrar todos os valores, inclusive os menores, de transação em caixa para emissão de notas ficais. Caso não sejam emitidas corretamente, as multas podem custar de 10% a 100% do valor da nota autuada.

Dinheiro pessoal. Misturar o orçamento empresarial com a renda pessoal do empresário, além de ser um risco para os dois capitais, pode retirar a perspectiva e controle de crescimento. Separar pessoa física de pessoa jurídica é imprescindível.

Concorrência. A análise de mercado é uma etapa importante para a proposta de novas empresas. Ramos consolidados do comércio podem ser mais difíceis para competição em vendas e é necessário oferecer produtos de qualidade e ter perfil autêntico.