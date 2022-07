Pardini veta proposta que cria plano de saúde a servidores da Câmara de Botucatu

Projeto será novamente analisado pelos vereadores em agosto

Da Redação

A proposta que estabelece plano de saúde privado a servidores da Câmara Municipal de Botucatu foi vetada nesta quinta-feira, 14 de julho. pelo prefeito Mário Pardini (PSDB). Com a decisão, projeto será novamente analisado pelos vereadores em agosto.

Aprovado na sessão de segunda-feira, 11 de julho por 7 votos a 3, o plano beneficiaria somente os servidores da Câmara Municipal, atualmente com quadro de 20 colaboradores. Vereadores não receberiam o auxílio.

Segundo planilha apresentada pela Casa, o custo estimado com o plano será de R$ 27.255 em 2022, impactando no orçamento da Câmara em 0,45%, conforme o previsto de R$ 6 milhões. Já para os próximos anos o plano acarretará R$ 84.425,36 em despesas no ano de 2023 e de R$ 87.169,17 para 2024, quando se encerra a atual legislatura.

O plano será facultativo aos servidores, sendo que receberão cobertura médico-hospitalar e ambulatorial, compreendendo ações preventivas e curativas necessárias ao tratamento da saúde.

O projeto aprovado ressalta que a Câmara subsidiará 80% das prestações mensais devidas à operadora de plano de saúde e os beneficiários pagarão os outros 20%, mediante desconto dos valores em folha de pagamento. Não haverá pagamento de coparticipação às operadoras de saúde.