Polícia prende autor de latrocínio cometido contra idosa em Botucatu

Identificação do autor ocorreu no mesmo dia por meio de fotografias no tablet roubado

Da Redação

O autor do latrocínio cometido contra Suely de Fátima dos Santos, 68 anos, na região dos Comerciários 3, foi preso na quarta-feira, 13 de julho, em Camaçari, na Bahia, após um mês foragido. Rafael Batista dos Santos da Conceição, vulgo Macumba, de 29 anos, já tinha mandado de prisão decretado pela Justiça.

A busca envolveu operação conjunta entre policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu junto com as polícias Civil e Militar da Bahia. Conceição já era monitorado pelas autoridades por imagens obtidas no tablet da vítima, que havia sido levado e posteriormente vendido. O aparelho foi localizado por meio de rastreamento, no mesmo dia do crime, na Cohab 1. Objeto havia sido deixado em um estabelecimento comercial pelo autor do crime e, segundo o dono do comércio, seria seu vizinho e viajara apressadamente. Não disse, porém, o destino.

Rafael foi identificado por meio de imagens de câmeras de vigilância nas imediações da casa. Desde então a polícia passou a monitorar os possíveis destinos do autor do latrocínio, tendo retornado à sua cidade natal, Camaçari.

Suely de Fátima dos Santos, 68, foi encontrada morta na tarde de 11 de junho, amarrada e amordaçada dentro de sua casa, pelo cuidador da idosa. Alguns objetos tinham sido subtraídos da residência, como um tablet. O óbito teria ocorrido na quarta-feira, 8 de junho. A vítima apresentava alguns machucados. O cadeado do portão da casa fora trocado.

O autor do crime seria conhecido da vitima, já que ela vendia sorvetes na própria casa. O corpo de Suely foi encontrado por um conhecido, contratado pela família para cuidar da mesma, já que ela precisava de medicação constante.