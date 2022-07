Rodeio em São Manuel começa hoje e terá shows com Sorriso Maroto, Bruno e Barreto e Antony e Gabriel

Evento terá shows, alguns com entrada solidária, além de parque de diversões e provas

Da Redação

Tem início nesta quinta-feira, 14 de julho, e segue até domingo (17), a XVII Festa do Peão de São Manuel, no recinto de eventos Mário Covas. Evento terá shows, alguns com entrada solidária, além de parque de diversões e provas.

Os shows programados são os seguintes: