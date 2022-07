AAB conquista 18 medalhas na Copa São Paulo de Natação de Inverno

Atletas da Associação Atlética Botucatuense (AAB), ganharam 18 medalhas na Copa São Paulo de Natação de Inverno, realizada no último fim de semana no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia, em Santo André.

Foram cinco medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze. A competição reuniu mais de 500 nadadores de várias cidades, 38 entidades e é considerada uma das mais disputadas pelo alto nível técnico dos atletas. A AAB levou 25 nadadores no masculino e feminino com idade de 10 a 23 anos.

Na classificação do feminino, a AAB ficou em 11º lugar, no masculino, 10º lugar e na classificação geral na 12º colocação. Na última Copa São Paulo que o Clube participou, em 2019, a equipe ficou em 22⁰ lugar com apenas 4 medalhas, contra 18 deste ano, obtendo uma grande evolução.

A atleta, Adriana Bitiati da AAB, ficou entre os 11 nadadores mais eficientes da competição, vencendo as 3 provas na categoria Júnior 2/Sênior, campeã dos 200m medley, 100m costas e 100m peito.

A equipe obteve 2 vitórias no revezamento masculino, categoria juvenil e pódio no revezamento na categoria Júnior 2/Sênior. No feminino foram conquistados 3 títulos no Júnior 2/Sênior.

Essa competição encerra a temporada de inverno da equipe de competição da AAB, agora os atletas já se preparam para as competições na temporada de verão.