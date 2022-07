Prefeitura de Conchas abre novo concurso público

Inscrições devem ser feitas até as 22 horas de 29 de julho

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Conchas está com 9 editais abertos para a contratação de professores nas mais variadas disciplinas.

As inscrições custam de R$ 9,82 a R$ 11,78, sendo que as mesmas devem ser feitas até as 22 horas de 29 de julho.

Já a prova está prevista para 14 de agosto,a partir das 9 horas. O edital pode ser conferido aqui. Interessados podem fazer as inscrições aqui.

Confira as vagas disponíveis:

01. Monitor de Educação Infantil;

02. Professor Adjunto de Educação Básica;

03. Professor PEB II – Arte;

04. Professor PEB II – Educação Física;

05. Professor PEB II – Filosofia;

06. Professor PEB II – Geografia;

07. Professor PEB II – Inglês;

08. Professor PEB II – Português;

09. Professor PEBIN.