Supermercado de Botucatu está com vagas de trabalho abertas

Cargos são para balconista de padaria e balconista de açougue

Da Redação

O Supermercado Pedrinho, em Botucatu, está com duas vagas em aberto para contratação imediata.

Os cargos são para balconista de padaria e balconista de açougue. Não foram divulgadas as exigências mínimas para as vagas e nem as remunerações.

Currículos devem ser entregues presencialmente na loja localizada na Rua Delfim das Graças Cardoso, 244, na Vila Mariana.