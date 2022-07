Botucatu tem nova morte por Covid-19; total chega a 357

Não houve divulgação do gênero ou idade da vítima

Da Redação

Mais uma morte por Covid-19 foi registrada em Botucatu na sexta-feira, 15 de julho. A informação, divulgada pelo professor Antônio Luiz Caldas Júnior tem por base a Fundação Seade e a Secretaria de Estado da Saúde.

Com isso são 357 as vítimas fatais pela Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo Caldas, foram 8 as mortes em decorrência da doença desde 30 de junho.

Tanto os dados de casos, de internações e óbitos pararam de ser divulgados pela Prefeitura de Botucatu desde 6 de julho, conforme decisão do Conselho de Enfrentamento da Pandemia. Os números foram, inclusive, retirados do site oficial do órgão público.