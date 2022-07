Mulher é morta pelo ex-marido a facadas enquanto dormia

Autor é o ex-marido preso na casa da mãe

Da Redação

Uma mulher de 31 anos foi morta a facadas na madrugada deste sábado, 16 de julho, enquanto dormia. O autor é o ex-marido preso na casa da mãe.

O crime ocorreu no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista. Consta que a mulher acabou recebendo os golpes quando dormia, junto com o atual companheiro. Após, o autor fugiu tomando rumo ignorado.

Os filhos do casal, que estavam no quarto ao lado ouviram os gritos e viram a mãe na cama, ferida e agonizando. Ela ainda foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava separado há dois anos. No entanto, há três meses a mulher iniciou novo relacionamento, o qual o acusado pelo crime não aceitava.

Durante a madrugada o homem foi visto nas imediações da casa da vítima. Esperou uma oportunidade é, quando o pai da mulher saiu para trabalhar, por volta das 5h20, aproveitou o portão entreaberto e correu para a casa dos fundos, onde a mulher estava.

O acusado, que tem passagem policial, foi detido na casa da mãe. A faca usada no crime também acabou por ser encontrada, quebrada e com manchas na lâmina.