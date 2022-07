Produção botucatuense, filme “O Cavaleiro do Oeste” estreia neste domingo (17)

As gravações tiveram início em 2020, sob direção de André e Vitor Talamonte

Da Redação

O filme ‘O Cavaleiro do Oeste’ tem sua sessão de estreia neste domingo, 17 de julho, às 19 horas no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, conforme programação do Festival de Inverno de Botucatu. Entrada é gratuita ao público, mediante lotação máxima do espaço.

Tendo a produção da Talamonte Films, o filme de faroeste apresenta a história do xerife John, que tenta buscar pistas de dois assassinatos misteriosos que aconteceram em sua cidade. Quando está perto de descobrir, o assassino faz mais uma vítima: seu próprio filho, que é sequestrado. John agora irá fazer de tudo para encontrá-lo.

As gravações tiveram início em 2020, sob direção de André e Vitor Talamonte. As filmagens duraram um ano e seis meses, sendo utilizadas locações na região.