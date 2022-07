São Manuel acumula 104 infectados pela dengue

O distrito de Aparecida apresenta o maior número de casos autoctones contaminados

Da Redação

A Diretoria de Saúde, através do Setor de Vigilância Epidemiológica, atualizou os casos de dengue em São Manuel. Até 15 de julho são somam 104 registros, sendo 101 autoctones ,3 importados e outros 190 casos descartados, neste ano de 2022.

O distrito de Aparecida apresenta o maior número de casos autoctones contaminados, com 40 pessoas, sendo 16 da vila Ayres, 20 residentes no jardim Ana Victória, 1 Santa Filomena e 3 na região central. Os demais casos registrados foram confirmados nas seguintes regiões da cidade: Clube Água Nova (2), jardim Bom Pastor (1), CDHU II (9), Centro (8+ 2 importados), Chácara Miraglia (1), Cohab I (2), Cohab II (1), Cohab III (2), Conquista (1), Dinkel (2), Dinkel II (1), Distrito Industrial (2), Jardim Alvorada (1+ 1 importado), Jardim Brasília (1), Jardim Melita (2), Jardim Pinheiro (1), Jardim Santo Antonio (1), Nova Conquista (2), Parque Recreio (2), Parque Santo Antonio (1), Recanto Ouro Verde (1), Zona Rural (3), Santa Mônica (1) Vila Santa Terezinha (4), Vila Ipiranga (1), Vila Rica (4), Vila Santa Helena (1), Vila São Geraldo (3).

Os sintomas da dengue mais comuns são: febre alta, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

As pessoas devem ficar atentas e não deixarem objetos e lixo acumulado que possam abrigar a água parada, que é o local preferido para o aumento da proliferação do mosquito da dengue.

NEBULIZAÇÃO

A Diretoria Municipal de Saúde, através da Equipe do Controle de Endemias está realizando nebulizações contra a dengue em diversos bairros da cidade e do Distrito de Aparecida de São Manuel, onde se encontram as pessoas com maior número de casos contaminadas.

Os moradores estão sendo orientados pela equipe da saúde, informando que a nebulização casa a casa está sendo necessária, devido ao aumento significativo do número de casos positivos de dengue registrados.

A orientação da Diretoria Municipal de Saúde é que a população faça uso de repelentes, se hidrate bem, tomando muita água, água de coco e isotônicos e que não deixe água acumulada em recipientes, joguem lixo em terrenos baldios, que se tornam criadouros preferidos do mosquito.

Qualquer sintoma da doença, as pessoas devem procurar uma Unidade de Saúde o mais breve possível ou o Pronto Socorro, para que possa ser avaliada por um médico.