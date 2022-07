Botucatu: digitalização de processos nos serviços de saúde vira tema de requerimento

Ideia visa implantar um sistema similar ao utilizado pelo Hospital das Clínicas de Botucatu

Da Redação

Segundo resultados apresentados pela 6ª edição da TIC Saúde, pesquisa realizada em 2018 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), 69% das unidades básicas de saúde do Brasil possuíam um sistema eletrônico para registro das informações de seus pacientes. Além disso, 65% das unidades armazenaram os prontuários dos pacientes de forma total ou parcialmente digitalizadas.

Pensando nisso, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento, na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Botucatu, realizada no dia 11 de julho, para avaliar a possibilidade de digitalização e integração de alguns processos da Secretaria de Saúde da cidade.

Endereçado à Secretária de Saúde, Valéria Maria Lopes Manduca Ferreira, o requerimento propõe uma reunião entre servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e da Secretaria Municipal, a fim de unirem sistemas de tecnologia, aproveitando o aplicativo “HC em Casa”.

Para Lelo, “o pedido justifica-se considerando que essa sincronia de sistemas agiliza os serviços de atendimento e aumenta as informações relativas a pacientes atendidos por ambos os serviços de saúde”. “Além da agilidade, todo o histórico e as informações relativas ao tratamento do paciente se concentrariam em um único local, facilitando assim as condutas médicas também”, completa o parlamentar.

HC em Casa

O aplicativo HC em Casa foi desenvolvido em 2018 e é destinado a pacientes que passam por atendimento médico no Hospital das Clínicas de Botucatu e, também, para servidores do HC.

Nele, os usuários podem consultar resultados de exames laboratoriais, históricos médicos, agendamento de consultas e outras informações. Paralelamente a isso, os colaboradores do HC podem visualizar, no app, funcionalidades como apontamento diário e informações de Recursos Humanos.