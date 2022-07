Cuidado redobrado com a pele após os 30 anos

Alguns nutrientes podem ajudar a pele a ter mais jovialidade

Da Redação

O filme “De Repente 30” revela que a idade dos 30 anos é a do sucesso! No entanto, quando chegamos a esta fase da vida, alguns cuidados com a pele devem ser redobrados. Isso, porque há diminuição da espessura da pele, o colágeno fica mais denso e as fibras elásticas perdem a elasticidade. Resultado: aquelas indesejáveis linhas de expressão na área da testa, dos olhos e nos cantos da boca começam a aparecer.

A especialista em estética, Ivani José da Silva, dá algumas orientações para deixar a pele mais durinha e firme.

“Muita gente não se dá conta, mas o maior órgão do corpo humano é a pele, e não dá a atenção adequada a ela. Para mantê-la bonita, é primordial usar filtro solar todos os dias e hidratantes adequados para cada tipo de pele. Além disso, exercícios físicos, ingestão de água para hidratação e uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é o segredo do sucesso não só para a pele, mas para a saúde”, diz Ivani.

A especialista reforça a orientação para evitar a exposição solar, pois o excesso de raios solares gera danos às células da pele e acelera o envelhecimento. Outro cuidado é evitar o tabagismo, que diminui a vascularização e acelera a morte celular cutânea, bem como o consumo de bebidas alcoólicas, que altera a produção de enzimas e estimula a formação de radicais livres, verdadeiros inimigos da pele.

“O estresse também pode produzir o excesso do hormônio cortisol, hormônio produzido como forma de defesa quando o organismo se sente em situações de perigo ou risco. Ele acaba provocando doenças e alterações na pele como dermatite, psoríase, urticária e até vitiligo”, pontua a professora.

Alguns nutrientes podem ajudar a pele a ter mais jovialidade: estudos comprovam benefícios de dosagens de 10g ao dia de peptídeos de colágeno, proteína de rápida absorção; além de tratamentos estéticos que estimulam a produção das fibras colágenas e elásticas, aponta a especialista.

Confira a seguir outros cuidados com a pele:

Tire a maquiagem antes de dormir

Depois dos 30, é fundamental tirar a maquiagem e aplicar loções tônicas antes de dormir. Resíduos da maquiagem podem deixar manchas e marcas com facilidade, além de obstruir os poros, facilitando o surgimento da acne adulta. Então, não esqueça: passe demaquilante (sem óleo) por todo o rosto com a ajuda do algodão, lave bem e aplique o tônico para limpar e purificar a pele; pode-se acrescentar ou substituir esse processo também como uso de sabonete neutro e água micelar.

Comece a apostar em tratamentos estéticos

Comece a fazer limpezas de pele, peelings, microagulhamentos, skinbooster e demais tratamentos que irão estimular o colágeno que a cútis tende a perder com a idade. Feito em clínicas de estética ou de dermatologia, são capazes de clarear as manchas de sol e acne da pele, diminuir os poros dilatados, controlar a oleosidade e suavizar as linhas finas.

Aposte em cremes anti-idade específicos para 30 anos

É na fase dos 30 anos que a pele começa a perder o colágeno, componente que ajuda a manter a firmeza. Para evitar a flacidez, vale começar a usar creme anti-idade para 30 ou 35 anos, que contenha o próprio colágeno e retinol; além da vitamina E para amenizar as linhas de expressão e a pele flácida, que é muito comum na área dos olhos e ao redor da boca. Lembrando que é sempre preferível o uso de um dermocosmético, recomendado por seu biomédico-esteta ou dermatologista.