Motoristas devem procurar rota alternativa pela Rua 7 de Setembro

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Obras, irá construir uma nova canaleta no cruzamento da Avenida Irmãs Cintra com a Irmãs Campos Silveira (esquina do Instituto de Educação).

O tráfego de veículos será interditado no local e os motoristas devem procurar rota alternativa pela Rua 7 de Setembro, para se deslocarem sentido bairro-cidade e vice-versa.