Aposta ocorreu na Lotérica Shopping Botucatu

Da Redação

Uma aposta feita em Botucatu está entre as premiadas no concurso 5681 da Loteria Federal, cujo sorteio ocorreu no sábado, 16 de julho.

O bilhete 009014 foi o terceiro sorteado, cujo prêmio será de R$ 14 mil. Aposta ocorreu na Lotérica Shopping Botucatu.

Responsável pela aposta tem até 90 dias para fazer a retirada dos valores em uma casa lotérica ou na agência da Caixa Econômica Federal.