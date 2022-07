Botucatuenses se destacam no Brasileiro de Levantamento de Peso

Competição contou com a participação de 230 atletas

Da Redação

Botucatu mais uma vez foi destaque em um campeonato de levantamento de peso. Os atletas Moises Macena, Fernando Innocenti e Gislaine Dias conquistaram medalhas importantes no Campeonato Brasileiro de Powerlifting, Levantamento Terra e Supino Federação GPC Brasil, realizado em Praia Grande, litoral paulista.

A competição contou com a participação de 230 atletas que se classificaram nas disputas estaduais.

Na modalidade Supino raw, Fernando Innocenti foi Vice Campeão com a marca de 202,5 quilos e Moises Macena foi 3° lugar, com a marca de 170 quilos. Já a atleta Gislaine Dias Campeã, atual Tetra Campeã Brasileira, alcançou a incrível marca de 242 quilos no Levantamento Terra, estabelecendo um novo recorde geral Brasileiro e maior peso do evento.

Com a conquista, Gislaine quebrou seu próprio recorde e manteve o título de mulher mais forte do Brasil.

Os três botucatuenses participarão do Panamericano, que este ano será no Brasil, em setembro. A equipe de levantamento de peso tem apoio da Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.