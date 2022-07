Cláudia Gabriel é confirmada como secretária de Educação

Ela substituirá Cristiane Amorim que deixará o cargo até o final do mês

Da Redação

A vereadora Cláudia Gabriel (União Brasil) será a nova secretária municipal de Educação. Confirmação foi dada pelo prefeito Mário Pardini em entrevistas a veículos de comunicação da Cidade.

Ela substituirá Cristiane Amorim que deixará o cargo até o final do mês. A nomeação de Claudia será publicada no Diário Oficial do Município ainda nesta segunda-feira, 18 de julho.

A vereadora, no entanto, retorna para a pasta onde já exerceu cargo de secretária adjunta. Agora titular da pasta, ela sera responsavel pela gestão da maior fatia do orçamento municipal, chegando a R$ 128,912 milhões estimados para este ano, para manter mais de 20 escolas de Ensino Fundamental, 36 unidades de Educação Infantil, além de dois centros para Educação de Jovens e Adultos. Ao todo, a rede municipal concentra 15 mil alunos.

Ao assumir a Secretaria, Cláudia se afastará da Câmara, cendendo a vaga para José Pedroso Bittencourt (Tá Nervoso vote Pedroso), seu primeiro suplente nas eleições de 2020 pelo União Brasil.