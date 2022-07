Festival de Inverno terá apresentação gratuita de jazz nesta quarta (20)

Entrada é gratuita e não é necessário retirar os ingressos

Da Redação

Nessa quarta-feira, 20, o Festival de Inverno de Botucatu trará o espetáculo musical “Jazz Big Band de São Manuel”, às 20 horas no Teatro Municipal Camilo Fernandez Dinucci.

A entrada é gratuita e não é necessário retirar os ingressos.

O Festival de Inverno de Botucatu 2022 segue até o dia 31 de julho com diversas atrações entre música, dança e teatro e são totalmente gratuitas. Este ano o Festival contará com a participação especial de vários artistas do Município.

Confira a programação no Teatro Municipal:

Dia 20: 20h – Jazz Big Band de São Manuel – Espetáculo Musical

Dia 21: 20h – Orquestra Jovem Sinfônica Municipal – Concerto Musical

Dia 22: 20h – Afrabanda (AFRAPE) – Espetáculo Musical

Dia 23: 20h – Festa na Roça – Toninho Ferragutti e Neymar Dias – Espetáculo Musical

Dia 24: 19h – Erudito – Marcelo Quintanilha – Espetáculo Musical

Dia 25: 19h – Terezas de Benguela: Roda de conversa e exposição de arte do Grupo de Mulheres Negras de Botucatu (Pinacoteca)

Dia 26: 20h – Banda Sinfônica Municipal – Concerto Musical

Dia 27: 20h – Bossa Convida: Tributo Legião Urbana – Espetáculo Musical

Dia 28: 20h – Blues Sinfônico (orquestra Filarmônica Do Ibb Unesp) – Concerto Musical

Dia 29: 20h – Vejo Cores e Gestos e Morte Vida Severina – Cia Estável de Dança de Bauru – Espetáculo de Dança

Dia 30: 16h – Os Lavadores de História – Cia Achadouros – Peça Teatral Infanto Juvenil

Dia 30: 20h – Maestros In Concert

Encerramento – Estacionamento do Shopping Park Botucatu

Dia 31: 18h – Rock Sinfônico – Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu (OSMB) + Banda Die + Banda Hell Garden e convidados.