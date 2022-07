Governo de SP reduz ICMS do etanol

Imposto cai para 9,57% e a expectativa é de que o preço seja reduzido em R$ 0,17 por litro

Da Redação

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda-feira (18) que o ICMS do etanol foi reduzido de 13,3% para 9,57%. A medida terá um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o final do ano, com uma renúncia de receita estimada em R$ 125,1 milhões ao mês.

“Essa ação deve reduzir o valor na bomba em 17 centavos. Fiquem de olho e acionem o Procon se o valor não cair”, disse Rodrigo Garcia.

O Governo de São Paulo também reduziu neste mês o ICMS do gás de cozinha e, no mês passado, houve a redução na alíquota do ICMS na gasolina de 25% para 18%. Também foram reduzidos de 25% para 18% o ICMS em operações com energia elétrica, em relação à conta residencial que apresente consumo mensal acima de 200 kWh, e de serviços de comunicação.