Tomasini é campeão do Botucatuense de Futebol A55

Equipe campeã ainda foi destaque com o artilheiro Rogério Neves dos Santos, com 8 gols

Da Redação

No último sábado, 16, no Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria) foi realizada a final do 1º Campeonato de Futebol Veterano A-55 “Leandro César Zanardo Romanholi”. Disputaram o título as equipes Grupo Tomasini e Amigos Beira Rio.

O Grupo Tomasini levou a melhor, vencendo a partida por 4 x 0, tornando-se o primeiro campeão da competição.

A equipe campeã ainda foi destaque com o artilheiro Rogério Neves dos Santos, com 8 gols, e a defesa menos vazada com apenas 2 gols sofridos.

Organizado pelo Departamento de Futebol e Futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida, o campeonato atendeu a uma demanda dos atletas veteranos que desejavam participar de um campeonato nesta faixa etária.

Esta primeira edição do Campeonato A-55 contou com a participação de quatro equipes botucatuenses: Grupo Tomasini; Amigos Beira Rio; 10 de Abril FC e FC Paraná.