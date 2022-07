Botucatu: cachorro é resgatado debilitado após abandono de tutor

Cachorro estava totalmente debilitado e está sob acompanhamento do Canil Municipal

Da Redação

A Vigilância Ambiental em Saúde e Guarda Civil Municipal estiveram nesta terça-feira, 19, numa residência na região Sul para averiguar uma denúncia de maus tratos contra um cão.

De acordo com a denúncia e boletim de ocorrência aberto pela proprietária do imóvel, o inquilino mudou-se do local sem aviso prévio e abandonou um cão preso em corrente curta, privado de alimentação e água.

No local da denúncia os servidores encontraram o animal bastante debilitado. Ele estava magro, com feridas pelo corpo.

O cão passa pelo acompanhamento da equipe técnica do Canil Municipal que, após os cuidados necessários, emitirá um laudo para a Polícia Civil.

Maus tratos a animais são considerados crime ambientais. Há uma legislação municipal de proteção a animais domésticos.

As denúncias de maus tratos contra os animais poderão ser efetuadas através do 199 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar ou Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) https://www.webdenuncia.org.br/depa