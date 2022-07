Embraer recebe pedido de 20 jatos E195 para a América do Norte

Acordo tem valor de US$ 1,56 bilhão, eleva os pedidos da Porter à Embraer para até 100 aeronaves

Da Redação

A Porter Airlines fez um pedido firme de 20 jatos comerciais Embraer E195-E2, somado aos 30 pedidos firmes existentes. A Porter usará o E195-E2 para estender seu premiado serviço para destinos em toda a América do Norte. O acordo, com valor de US$ 1,56 bilhão, eleva os pedidos da Porter à Embraer para um total de até 100 aeronaves E195-E2, sendo 50 pedidos firmes e 50 direitos de compra.

Em 2021, a Porter encomendou 30 jatos Embraer E195-E2, com direito de compra de mais 50 aeronaves, no valor de US$ 5,82 bilhões, se todas as opções forem exercidas.

Michael Deluce, presidente e CEO da Porter Airlines disse: “A Embraer tem uma aeronave que comprovou ser a melhor em eficiência ambiental, no desempenho operacional e no conforto aos passageiros. Estamos nos preparativos finais para introduzir o E195-E2 na América do Norte, juntando-se a outras companhias aéreas globais que já se beneficiam de seu uso. A aeronave se tornará essencial para nossa frota, pois a Porter está reformulando as expectativas dos passageiros para viagens aéreas da mesma forma como fizemos há mais de 15 anos. Em breve, anunciaremos detalhes sobre nossas rotas iniciais, produtos a bordo e outros detalhes.”

Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, afirma: “A ambição de crescimento da Porter Airlines, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência aprimorada aos passageiros, deve impactar a indústria na América do Norte. Com 50 E2s agora em pedido firme, a Porter está pronta para fazer uma estreia impressionante como cliente de lançamento norte-americano do E195-E2. Seu compromisso de adicionar 20 jatos logo após seu primeiro pedido demonstra o desempenho e os resultados imbatíveis da família E2, a aeronave mais silenciosa e econômica do segmento. O E195-E2 também emite 25% menos carbono do que as aeronaves da geração anterior.”

A Porter Airlines será o cliente de lançamento norte-americano da mais nova família de jatos da Embraer, o E2. O investimento da Porter trará mudanças significativas na aviação canadense, aumentando a concorrência, elevando os níveis de serviço aos passageiros e criando até 6 mil novos empregos. A Porter pretende implantar os E195-E2s para destinos populares de negócios e lazer em todo o Canadá, Estados Unidos, México e Caribe, partindo de Ottawa, Montreal, Halifax e Toronto Pearson International Airport.

A primeira entrega para a Porter e entrada em serviço estão programadas para o segundo semestre de 2022. O E195-E2 acomoda entre 120 e 146 passageiros. Os planos de configuração para os E2s de Porter serão revelados em breve.