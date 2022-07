Equipe botucatuense de Karatê conquista 20 medalhas no Campeonato Paulista Interestilos

Competição foi organizada pela Federação Paulista (FPKI) e Comissão Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI)

Da Redação

No último domingo, 17, 22 atletas botucatuenses do Projeto Social Dojo Kazoku de Karatê representaram Botucatu no 29º Campeonato Paulista de Karatê Interestilos, 2ª Fase.

A competição, organizada pela Federação Paulista (FPKI) e Comissão Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe botucatuense conquistou 20 medalhas, sendo 17 medalhas no Kumitê (luta individual): 9 de bronze, 4 de prata e 4 medalhas de ouro, e no kata equipes feminina e masculina, foram 3 medalhas: 2 de bronze e 1 de prata.

O projeto Dojo Kazoku recebe apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Coordenado pelo Sensei José Pacheco, atualmente o Dojo atende 120 alunos. As aulas acontecem às terças e quintas feiras, das 18h30 às 21 horas e aos sábados das 9 às 11 horas, no Estádio João Roberto Pilan, Inca.