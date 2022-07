Judoca do Sesi Botucatu é bronze na Copa Europeia Sub-21

Torneio é a última competição antes do Mundial da categoria

Da Redação

Integrando a seleção brasileira júnior, o judoca Michel Augusto, da equipe de Rendimento do Sesi-SP sediada no Sesi Botucatu, conquistou bronze na Copa Europeia Sub-21 disputada em Paks, na Hungria, no último final de semana, ajudando o Brasil a fechar sua participação com o quarto lugar no quadro geral de medalhas.

Competindo na categoria até 60kg, o atleta, que é sub-18 mas lutou na sub-21, faturou a medalha de bronze após vencer o turco Goc Uler na disputa do terceiro lugar. Antes, ele fora derrotado pelo romeno Maite Alexandru e depois avançou na repescagem ganhando mais três lutas e a que lhe valeu a terceira colocação.

Michel Augusto também já está classificado para os Jogos Sul-Americanos Adulto, que serão realizados em outubro, em Asuncion, no Paraguai, e tem grandes chances de ser convocado para o Mundial Sub-21, em agosto, em Guaiaquil, no Equador, a exemplo dos outros três atletas do Sesi Botucatu que também competiram em solo húngaro: Guilherme Morais (-90kg), que foi o sétimo e ainda é o número um do ranking, Giovana Galkowisk (-70kg), que também terminou na sétima posição, e Vinicius Ardina (-73kg), que acabou sendo eliminado.