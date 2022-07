Morre o músico Eric Fratoni, aos 44 anos

Fratoni era extremamente popular pela habilidade com o cavaquinho

Da Redação

Morreu nesta terça-feira, 19 de julho, o músico botucatuense Eric Luciano Fratoni, aos 44 anos. As causas não foram divulgadas.

Conhecido no mundo do samba por Maestro, Fratoni era extremamente popular pela habilidade com o cavaquinho. Sua morte comoveu colegas de profissão que renderam homenagens nas redes sociais.

Maestro deixa a esposa Aliriane e a filha Lis Helena. O velório ocorre no Completo Funerário Orlando Panhozzi e o sepultamento marcado para as 17 horas no Cemitério Jardim.