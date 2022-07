Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem atingida por tiro acidental disparado pelo irmão

Maria Vitória Carmello morreu depois de ser atingida no pescoço por um disparo da arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o disparo ocorreu enquanto seu irmão, Leonardo Matheus Carmello, de 28 anos, manuseava a pistola perto dela.

Ainda de acordo com o delegado, o processo administrativo que avalia a possível exoneração do cargo de Leonardo, que estava em estágio probatório na Polícia Civil, decidiu pelo seu afastamento preventivo. O processo deve ser concluído em paralelo com a decisão da Justiça.