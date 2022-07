São Manuel disponibiliza 16 vagas de trabalho; confira:

Vagas podem ser preenchidas ou excluídas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 16 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas ou excluídas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: PAT DE SÃO MANUEL

ESTAGIÁRIO – PREFEITURA DE SÃO MANUEL (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE E ESTAR CURSANDO PEDAGOGIA. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. BOLSA AUXÍLIO DE R$ 600,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE DE R$ 74,80.

MOTORISTA DE BITREM – TRANSMAION DE PRATÂNIA (MASCULINO E FEMININO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 1 ANO COMPROVADA EM CARTEIRA E POSSUIR CNH CATEGORIA “E”. SALÁRIO A COMBINAR.

VIGIA (03 VAGAS – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 25 E 55 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 6 MESES A 1 ANO. SALÁRIO DE R$ 1.861,71.

FUNILEIRO (01 VAGA – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 20 E 50 ANOS DE IDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA. NÃO EXIGE ESCOLARIDADE. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR DE OFICINA (03 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA. SALÁRIO A COMBINAR.

MECÂNICO I (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA E CNH CATEGORIA “B” OU SUPERIOR. SALÁRIO A COMBINAR.

MOTORISTA DE CARGA REFRIGERADA (01 VAGA – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 25 E 45 ANOS DE IDADE, ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA E CNH CATEGORIA “B” OU SUPERIOR. SALÁRIO DE R$ 1.604,00.

ESTÁGIO (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 16 ANOS DE IDADE E ESTAR CURSANDO ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA, MARKETING OU CURSOS CORRELATOS. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

CONSULTOR DE VENDAS (02 VAGAS – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 18 E 40 ANOS DE IDADE E EXIGE EXPERIÊNCIA NA ÁREA. NÃO EXIGE ESCOLARIDADE. SALÁRIO A COMBINAR.

TORNEIRO MECÂNICO CONVENCIONAL (01 VAGA – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 18 E 60 ANOS DE IDADE, EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 1 ANO E CNH CATEGORIA “AB”. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – FABOR (01 VAGA – MASCULINO): É NECESSÁRIO TER ENTRE 20 E 40 ANOS DE IDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA. NÃO EXIGE ESCOLARIDADE. SALÁRIO DE R$ 1.680,00.

VENDEDOR INTERNO (01 VAGA – MASCULINO E FEMINO): É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE E ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. EXIGE EXPERIÊNCIA NA ÁREA E CNH CATEGORIA “B”. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO – PREFEITURA DE SÃO MANUEL, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade e precisa estar cursando Pedagogia. A jornada é de 30 horas semanais / 150 horas mensais. Os interessados devem entregar currículo no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518, Centro, ou enviar para o e-mail rh@saomanuel.sp.gov.br.

– Para a vaga de MOTORISTA DE BITREM – TRANSMAION DE PRATÂNIA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter o ensino fundamental completo, precisa ter experiência profissional comprovada em carteira e CNH categoria “E”. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail gabrielarezende@transmaion. com.br ou recrutamento@transmaion.com.br .

– Para as vagas de VIGIA, os candidatos devem ser do sexo masculino, ter entre 25 e 55 anos de idade, ensino médio completo e no mínimo 6 meses de experiência. É preferível que os candidatos tenham CNH, veículo próprio e fácil acesso à cidade de Pratânia. Os funcionários serão responsáveis por zelar pelo patrimônio e bens da empresa efetuando rondas no local. O horário de trabalho é das 6h às 18h aos sábados, domingos e feriados. São oferecidos benefícios de vale alimentação e refeição. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 20/07.

– Para a vaga de FUNILEIRO, o candidato deve ser do sexo masculino, ter entre 20 e 50 anos de idade e experiência na área. Não exige escolaridade. O funcionário será responsável pelos serviços de funilaria e pintura. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 18h e aos sábados quando houver necessidade. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 20/07.

– Para as vagas de AUXILIAR DE OFICINA, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, mas devem ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo e ter algum tipo de experiência com mecânica automotiva. Os funcionários auxiliarão os mecânicos na montagem, desmontagem e manutenção de componentes automotivos. São oferecidos benefícios como transporte, seguro de vida, convênio médico, convênio farmácia, convênio odontológico, refeição na empresa e bônus anual. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 25/07.

– Para a vaga de MECÂNICO I, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo, ter algum tipo de experiência com ferramentas manuais, manutenção em suspensão e direção (não precisa ser comprovada em carteira) e ter CNH categoria “B” ou superior. Os benefícios oferecidos são transporte, seguro de vida, convênio médico, convênio farmácia, convênio odontológico, refeição na empresa e bônus anual. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 26/07.

– Para a vaga de MOTORISTA DE CARGA REFRIGERADA, o candidato deve ser do sexo masculino, ter entre 25 e 45 anos de idade, ensino médio completo, experiência na área e ter CNH categoria “B” ou superior. O funcionário será responsável por carga e descarga de Van, entrega de pedidos na região do interior e da cidade de São Paulo. O trabalho é de terça à sábado, com horário a definir (disponibilidade para fazer hora extra). Oferece vale-alimentação de R$ 120,00. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 01/08.

– Para a vaga de ESTÁGIO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 16 anos de idade e estar cursando ensino médio ou técnico em administração. Não precisa ter experiência. O estagiário será responsável por acompanhar e auxiliar nas áreas administrativas de atendimento ao cliente, organização e controle de estoque. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio, transporte e seguro de vida. Carga horária de 30 horas semanais. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 01/08.

– Para as vagas de CONSULTOR DE VENDAS, os candidatos devem ser do sexo masculino, ter entre 18 e 40 anos de idade e experiência na área. Não exige escolaridade. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. As vagas ficarão abertas até o dia 03/08.

– Para a vaga de TORNEIRO MECÂNICO CONVENCIONAL, o candidato deve ser do sexo masculino, ter entre 18 e 60 anos de idade, ensino médio completo, experiência profissional de no mínimo 1 ano na área, CNH categoria “AB” e veículo próprio. O funcionário trabalhará com serviços de perfuração e corte de material e operar torno convencional. É desejável experiência em usinagem, ferramentaria, manutenção e produção de peças. O benefício oferecido é seguro de vida. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 03/08.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO – FABOR, o candidato deve ser do sexo masculino, ter entre 20 e 40 anos de idade e experiência nas áreas de metalurgia, produção, solda, funilaria, pintura, mecânica e elétrica. Não exige escolaridade. Os benefícios oferecidos são vale-transporte e seguro de vida. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h45 e das 13h às 17h. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 05/08.

– Para a vaga de VENDEDOR INTERNO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade, ensino fundamental completo, ter experiência de no mínimo 1 ano na área e CNH categoria “B”. O funcionário realizará vendas, negociações, ações promocionais, acompanhamento no pós-venda, manutenção da carteira de clientes, prospecção e identificar novas oportunidades de negócio, mantendo a conexão entre a empresa e os clientes. Os benefícios oferecidos são vale-transporte e comissão. Os interessados devem entregar currículo e apresentar RG e CPF no PAT de São Manuel, que fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. A vaga ficará aberta até o dia 05/08.