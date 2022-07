Audiência de emendas ao Plano Diretor Participativo de Botucatu será em agosto

Na audiência pública haverá a apresentação da minuta de Projeto de Lei

No próximo dia 2 de agosto, das 19 às 21 horas, no plenário da Câmara Municipal de Botucatu, será realizada a Audiência Pública para apresentação e discussão da minuta de projeto de Lei que dispõe sobre “Emendas à Lei Complementar nº 1.224/2017 – Plano Diretor Participativo de Botucatu”.

Na audiência pública haverá a apresentação da minuta de Projeto de Lei e será aberta oportunidade para perguntas, sugestões e comentários, nos termos do regulamento da audiência.

Aqueles que não puderem se manifestar na Audiência Pública, poderão fazê-lo por escrito através do endereço eletrônico consultapublica@botucatu.sp. gov.br até às 21 horas do dia do evento, bem como de forma antecipada.

Os interessados em participar da Audiência poderão fazê-lo presencial ou remotamente, pois será transmitida ao vivo pelo canal 31.3 da Rede de TV aberta e pelo canal 2 da Claro Net TV, como também pelo facebook/câmarabotucatu.

O regulamento da audiência, bem como a minuta de Projeto de Lei, proposta e seus respectivos anexos estão disponíveis no site www.botucatu.sp.gov.br .

Serviço:

Câmara Municipal

Praça Comendador Emilio Peduti, 112 – Centro