Nova escola em Avaré inicia atividades no dia 25

Da Redação

A escola municipal Professora Maria Pierina Domiciano Silvestre vai iniciar as atividades na segunda-feira, 25 de julho. Amplo, moderno e com quadra poliesportiva, o prédio situado no Bairro Alto foi inaugurado em fevereiro pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

A nova unidade vai receber inicialmente os alunos das antigas escolas Vitor Lamparelli e Zainy Zequi de Oliveira. São aproximadamente 450 alunos, informa a Secretaria Municipal de Educação.

Fim do recesso escolar

A segunda-feira, 25, marca ainda o início do período letivo em 25 escolas municipais após o recesso escolar.

Aproximadamente 6 mil estudantes da Etapa I à Educação Para Jovens e Adultos (EJA) voltam às salas de aula neste segundo semestre, afirma a pasta.