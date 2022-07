Polícia registra tentativa de estelionato contra lotéricas em Botucatu

Golpistas tentavam sacar dinheiro usando aplicativo de beneficio social do governo

Da Redação

A Polícia Militar atendeu na tarde desta quarta-feira, 20 de julho, a ocorrência de tentativa de estelionato cometido contra uma casa lotérica, na Rua Major Matheus, Vila dos Lavradores. Os golpistas tentavam sacar dinheiro usando aplicativo de benefício social do governo.

Consta que um homem entrou no estabelecimento e pediu para uma funcionária lhe auxiliar no desbloqueio do aplicativo Caixa TEM. Logo após uma mulher entrou na lotérica e também solicitou o mesmo procedimento. No entanto, a funcionária percebeu que o número do RG era igual ao do atendimento anterior. Nisso, a suspeita correu para fora do local, tomando rumo ignorado.

A PM já havia sido acionada e, no decorrer do deslocamento, recebeu a denúncia de um gerente de farmácia, na mesma região, reclamando que outro homem tentava fazer o desbloqueio do aplicativo. Ao chegar na lotéria os policiais abordaram um dos suspeitos. O homem admitiu que era de São Paulo e viera a Botucatu especificamente para aplicar o golpe.

A mulher foi abordada no lado externo da lotérica. Com ela estavam R$ 4.482 em dinheiro, os quais confirmou serem oriundos de outros golpes. Enquanto prestava esclarecimento aos policiais, a suspeita começou a receber mensagens de um terceiro envolvido, que alegava ter conseguido aplicar o golpe em outras lotéricas e que estava indo ao encontro dos mesmos.

A Polícia montou tocaia na lotérica da Rua Major Matheus e, quando o terceiro homem chegou, teve voz de prisão decretada. Os três envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil onde prestaram esclarecimentos e estão à disposição da Justiça.