Pressão alta: especialista dá dicas para prevenir a doença

Prevenção é a melhor forma de combate à doença

Da Redação

Conhecida popularmente como pressão alta, a hipertensão arterial atinge cerca de 38,1 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também considerada como um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardíacas, a hipertensão arterial está associada a ocorrência de acidente vascular cerebral, doença renal crônica, dentre outras.

Parte desse cenário se deve o consumo excessivo de sal, que está presente na maioria dos alimentos processados, além de fazer parte do preparo diário das refeições, seja em casa ou em restaurantes. O consumo recomendado é de 5 gramas ao dia.

“O brasileiro, no geral, tem por hábito ingerir bastante sal nas refeições, mas existem também outros fatores que agravam o problema, como a falta de exercício físico, idade, obesidade e o consumo de bebidas alcóolicas”, aponta a especialista em enfermagem, Sônia Mariza.

Por isso, a especialista afirma que a prevenção é a melhor forma de combate à doença. Por isso, orienta que o paciente diagnosticado com hipertensão deve fazer acompanhamento médico, para que um profissional capacitado possa prescrever remédios e indicar medidas de promoção à saúde, como prática de exercícios físicos e alimentação equilibrada. Fatores genéticos e socioeconômicos também influenciam no quadro clínico e devem ser considerados no tratamento.

Confira as dicas da profissional para afastar a pressão alta:

– Pratique exercícios físicos regularmente;

– Evite cigarro e álcool;

– Consuma alimentos ricos em fibras;

– Evite o excesso de sal e gordura na alimentação;

– Cuide de saúde da mente: estresse também pode ser fator de risco.