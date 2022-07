Unimed Botucatu inaugura serviço de Hemodinâmica

A unidade entrou em funcionamento na segunda quinzena de julho

Da Redação

Um investimento superior a R$ 4 milhões e mais de oito meses de capacitação da equipe multiprofissional e médicos intervencionistas titulados e reconhecidos nacionalmente integram o novo Serviço de Hemodinâmica da Unimed Botucatu.

A unidade entrou em funcionamento na segunda quinzena de julho, funcionando no prédio do Hospital Unidade II. Os métodos hemodinâmicos são grandes aliados para algumas especialidades médicas, em especial a cardiologia, neurologia e neurocirurgia, a cirurgia vascular e a oncologia. Eles permitem procedimentos para diagnóstico e tratamentos minimamente invasivos – percutâneos e endovenosos – ampliando as chances de recuperação dos pacientes.

“O tratamento com os recursos da hemodinâmica evita submeter o paciente ao risco de uma cirurgia invasiva e permite uma recuperação mais rápida, com redução de sequelas”, explica o presidente da Unimed Botucatu, Dr. Noé Luiz Mendes de Marchi.

O principal equipamento do serviço de hemodinâmica da Unimed Botucatu é o Azurion 5 Philips, utilizado mundialmente, e que oferece solução completa na terapia guiada por imagens. Além de garantir agilidade e segurança aos profissionais, também emite menores níveis de radiação e tornam a experiência dos beneficiários mais confortável.

Os procedimentos de hemodinâmica são indicados por médicos. Situações acionadas a partir de uma emergência, como um infarto do miocárdio, por exemplo, também podem ser passiveis de procedimentos hemodinâmicos.

A unidade funcionará ininterruptamente e pode ser acionada através dos telefones (14) 3514 – 0500 – ramais 3090, 3087 e 3119 ou (14) 99809 7495.