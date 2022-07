Botucatu: menores são flagrados com micro-ondas furtado

Forno seria usado para quitar uma dívida com um traficante

Da Redação

Dois menores foram apreendidos pela Polícia Militar na quanta-feira, 20 de julho, após flagrante de furto contra uma chácara no Parque dos Pinheiros. Com eles estava um forno de micro-ondas da marca Electrolux.

Segundo o boletim de ocorrência, equipe de policiais fazia patrulhamento pela região quando visualizou a dupla em atitude que foi considerada suspeita. Um dos envolvidos carregava o forno.

Em determinado momento os suspeitos perceberam a aproximação da viatura. Nisso, soltaram o forno em um terreno e correram na tentativa de fuga. No entanto foram alcançados e abordados pelos policiais.

Durante interrogatório, confessaram o furto contra uma chácara do entorno, vindo a arrombar uma das janelas da casa. Salientaram que o forno seria utilizado para quitar uma dívida com um traficante.

Após a indicação do local do furto, a PM entrou em contato com os responsáveis pelo local que reconheceram o forno. Já os menores foram apresentados ao Plantão Policial e estão à disposição da Justiça.