Botucatu: vacinação contra a Covid-19 terá postos itinerantes no final de semana prolongado

Para receber a dose da vacina, é necessário apresentar documento de identidade com foto

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde realizará a vacinação com a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19 para toda a população acima dos 18 anos, através de postos itinerantes ao longo do feriado prolongado.

No sábado, 23, serão três locais:

– Praça do Bosque, das 9 às 16 horas;

– Shopping Park Botucatu, das 14 às 21 horas;

– Festa de Sant’Ana (Largo da Catedral), das 14 às 21 horas.

Já na terça-feira, 26, terá posto de vacinação na Festa de Sant’Ana novamente, das 14 às 21 horas.

A imunização de reforço é importante para garantir a proteção coletiva da população, já que a Cidade recebeu a terceira dose da vacina no final do ano passado e a resposta imune tende a cair com o passar dos meses.

Podem se vacinar pessoas acima dos 18 anos que tenham tomado a terceira dose de reforço há mais de 4 meses e que não tenham contraído Covid-19 nos últimos 30 dias; ou pessoas com doses anteriores da vacina contra a Covid-19 em atraso.

Para receber a dose da vacina, é necessário apresentar documento de identidade com foto.

Informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: 3811-1100