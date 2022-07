Grupo Caio vende 20 ônibus para Região Metropolitana do Recife

Ônibus começam a rodar nos próximos dias na RMR – Região Metropolitana do Recife

A Itamaracá Transportes, na região metropolitana do Recife recebe, neste mês de julho, 20 unidades do modelo Apache Vip geração cinco para operar pelo Conorte – Consórcio Norte, gerido pelo GRCT – Grande Recife Consórcio de Transportes. Os veículos são fabricados pelo Grupo Caio, em suas plantas de Botucatu e Barra Bonita.

Os ônibus zero km começam a rodar nos próximos dias na RMR – Região Metropolitana do Recife, que engloba as cidades de Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Itamaracá.

Sobre o Apache Vip

Os Apache Vip produzidos para a Itamaracá possuem 12.700 mm, 3 portas com acesso dianteiro e capacidade para transportar até 81 passageiros.

O amplo salão interno abrange poltronas ergonômicas, além de janelas com vidros na cor fumê e limitação de abertura, que proporcionam conforto térmico e segurança durante os trajetos. Também são equipados com portas tipo fole, com acionamento pneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto.

Todas as unidades são 100% acessíveis, compostas por elevadores e assentos reservados, que trazem o diferencial de possuírem uma gravação especial no próprio revestimento, informando que elas são preferenciais para pessoa idosa, com deficiência, com autismo e gestante. Box para cadeirantes e pessoas com cão-guia e os elevadores, completam os itens de acessibilidade.

Os ônibus têm itinerários eletrônicos instalados em diferentes pontos da carroceria para facilitar a visualização das linhas. Contam também com preparação para microcâmeras, rádio, catracas e validadores eletrônicos.

A planta de pintura segue o padrão Conorte, evidenciando ainda mais o design do Apache Vip.