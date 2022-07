Prefeitura de São Manuel abre período de inscrição para reembolso do transporte escolar

Benefício será válido no período do 2º Semestre de 2022

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, abriu o período para as inscrições de novos beneficiários e as revalidações de alunos já beneficiados para o Reembolso do Transporte Escolar.

Benefício será válido no período do 2º Semestre de 2022 serão realizadas entre os dias 1º e 10 de agosto.

Todas as informações estão disponíveis no llink https://www.saomanuel.sp.gov. br/reembolso-do-transporte- escolar/.