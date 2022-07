Botucatu Futsal enfrenta Magnus pela Liga Paulista neste sábado (23)

Torcedores podem trocar os ingressos por 1 quilo de alimento

Da Redação

Neste sábado, 23, o Botucatu Futsal recebe o Magnus Futsal, equipe de Sorocaba, para duelo válido pela 2ª rodada da Liga Paulista de Futsal (LPF). A partida será realizada no Ginásio Paralímpico, no Bairro Alto, às 18 horas.

Para assistir ao jogo, os torcedores podem trocar os ingressos por 1 quilo de alimento no Ginásio Paralímpico até esta sexta-feira, entre as 14 e 18 horas. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 no ato da retirada dos ingressos. Cada torcedor pode retirar até dois ingressos.

Na 1ª rodada, Botucatu jogou fora de casa contra Pinda Futsal e perdeu por 4 a 2. No jogo deste sábado, Botucatu vai em busca da vitória.

O Ginásio Paralímpico fica anexo ao Ginásio Municipal, na Rua Maria Joana Felix Diniz, s/n – Bairro Alto.