Marcelo Felicio será o novo secretário da Saúde

Marcello é médico cardiologista do Hospital das Clínicas de Botucatu

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu confirmou nesta sexta-feira, 22 de julho, que o médico Marcello Felicio será o novo secretário da Saúde.

O novo gestor vem a substituir Valéria Maria Lopes Manduca Ferreira, que ocupava o cargo após a saída de André Spadaro.

Marcello é médico cardiologista do Hospital das Clínicas de Botucatu, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular e Coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital das Clínicas de Botucatu e Coordenador do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Estadual de Bauru.

Recentemente recebeu o título de Cidadão Botucatuense pela Câmara Municipal.