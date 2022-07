Orquestra Filarmônica da Unesp Botucatu concorre a Edital de Emendas Participativas 2023

OFIBB é uma iniciativa idealizada em 2019

Da Redação

A Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (OFIBB) está concorrendo ao Edital de Emendas Participativas 2023 “ODS nas cidades de São Paulo”. A iniciativa visa apoiar projetos que colaboram com o desenvolvimento sustentável e democrático das cidades.

Para apoiar o projeto do IBB, os votos podem ser dados aqui.

Sobre a OFIBB

A OFIBB é uma iniciativa idealizada em 2019 e concretizada por docentes e discentes do Instituto de Biociências (IBB), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), câmpus de Botucatu, em parceria com a Fundação do Instituto de Biociências (FUNDIBIO). O principal objetivo é a formação e manutenção de uma Orquestra permanente da Instituição, focada no fortalecimento dos laços entre a Universidade e a comunidade, contribuindo com o desenvolvimento cultural, social e técnico da comunidade acadêmica e externa.

Visando a integração, os concertos organizados pela OFIBB possuem caráter didático, que se difere de um concerto formal. Ao longo da programação, a maestrina responsável, Renata Ortiz de Villate, realiza explicações sobre compositores, instrumentos e referencial histórico pertinente ao repertório escolhido, incentivando o desenvolvimento de um bate-papo para a discussão de assuntos relacionados à música. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre as composições do repertório.

O projeto também busca a integração social por meio da música e procura amparar e contribuir com o desenvolvimento técnico e artístico de musicistas de Botucatu e região por meio da popularização da música orquestral.

Apresentações em libras

Buscando a inclusão de pessoas com deficiência, os concertos da temporada de 2023, contarão também com a presença de um intérprete de libras. Ao final das apresentações, o público, prioritariamente os deficientes visuais, terá a oportunidade de fazer o reconhecimento tátil dos instrumentos. A ação visa proporcionar uma experiência completa, não se atendo apenas à auditiva, buscando dessa forma o enriquecimento das vivências e de estímulo à prática musical.

Os espetáculos do próximo ano terão a participação de aproximadamente 40 musicistas. Estes serão distribuídos entre os naipes de cordas (violinos I e II, violas, violoncelos e contrabaixo), sopros metais (flautas, sax alto e trompetes), sopros madeiras (oboé e clarinetes) e percussão.

Interessados em apoiar financeiramente a OFIBB, podem entrar em contato através do e-mail: ofibb.botucatu@gmail.com