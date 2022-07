Polícia recupera caminhão roubado com 23 toneladas de carne; motorista acabou refém de quadrilha

Caso ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP 300)

Da Redação

O motorista de um caminhão que transportava 23 toneladas de carne, avaliadas em aproximadamente R$ 950 mil, acabou sendo refém de uma quadrilha durante assalto contra o veículo. O caso ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), em São Manuel, na madrugada desta sexta-feira, 22 de julho.

Segundo relatado pela Polícia Militar, houve abordagem a um caminhão no quilômetro 181 da Rodovia Geraldo de Barros, em Botucatu. Durante a averiguação constatou-se que a placa original foi trocada por outra fria.

O condutor do caminhão confessou que estava transportando carne roubada e que o motorista original encontrava-se com outros membros do bando.

Durante a averiguação um dispositivo para bloquear sinais. Com o acusado foilrak apreendidos um smartphone Samsung, bateria de caminhão, além de R$ 354 em espécie.

O motorista original do caminhão foi liberado em Araras. Policiais continuam a averiguação do paradeiro dos demais membros da quadrilha.