Rodovia Marechal Rondon será recapeada entre Botucatu e Conchas

Obras terão duração de aproximadamente de 10 meses

A Concessionária Rodovias do Tietê dará início nesta terça-feira (26) aos trabalhos de recapeamento asfáltico na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). As obras terão duração de aproximadamente de 10 meses.

Ao todo a via receberá 50,3 quilômetros de intervenções com recapeamento asfáltico e sinalização realizados na rodovia, sendo executados pela empresa DNP Terraplanagem e Pavimentadora Foresto LTDA. entre os km 198+145 ao 248+500, em ambos os sentidos. A previsão é que as obras sejam concluídas em maio de 2023. Os serviços estão de acordo com o projeto aprovado pela ARTESP, e contempla a execução de reparos profundos e superficiais, implantação de drenos de pavimento, execução da solução continua em trechos com camada de reforço com polímero e trechos com micro revestimento.

A região receberá sinalização especial de acordo com as normas vigentes do DER/SP, sendo necessário para a realização dos serviços a implantação de sistema pare e siga, que será operacionalizado pela empreiteira sob fiscalização das equipes da Concessionária com apoio do Policiamento Militar Rodoviário, concentrando todos os esforços para proporcionar o máximo de fluidez e segurança aos usuários da Rodovia. Em casos de condições climáticas desfavoráveis os serviços poderão ser reprogramados. As obras fazem parte do Programa de Concessões do Estado de São Paulo, trazendo modernização e conforto para todos os usuários das rodovias, solicitamos aos usuários máxima atenção a sinalização pois a velocidade da via poderá estar reduzida em função das obras.