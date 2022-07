Vigilância Ambiental de Botucatu usa drone para monitorar potenciais criadouros do Aedes aegypti

Proprietários serão notificados para providenciar limpeza dos espaços

Da Redação

Tendo em vista a classificação de alerta para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e, consequentemente a incidencia da dengue em Botucatu, a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) iniciou nova estratégia para monitoramento de residências e locais que possam servir como criadouros.

Nesta semana a fiscalização aérea em imóveis considerados de difícil acesso ou onde os proprietários não autorizam a entrada. Objetivo é atualizar os mapas de risco para ações de limpeza e controle dos criadouros.

Os proprietários cujos imóveis apresentarem problemas de limpeza e conservação serão notificados para promover a limpeza dos espaços.

Segundo a VAS, 2,62% dos imóveis trabalhados estão com larvas do mosquito transmissor da dengue, índice suficiente para sustentar a circulação do vírus desta doença.

Em 2022 foram confirmados 249 casos de dengue na Cidade, sendo 224 autóctones e 25 importados.