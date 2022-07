Botucatu Futsal empata com o Magnus pela Liga Paulista

Gols botucatuenses foram marcados por Bavaroti, Riuler e Lukinha

Da Redação

O Botucatu Futsal empatou com o Magnus Futsal em 3 a 3 na noite deste sábado, 23 de julho, em partida válida pela Liga Paulista.

O jogo disputado no Ginásio Paralímpico mostrou o equilíbrio entre as equipes. O Magnus, vindo de uma vitoria contra Joacaba pela Liga Nacional de Futsal veio com sua equipe sub-20.

Os gols botucatuenses foram marcados por Bavaroti, Riuler e Lukinha. Pelo Magnus anotaram Carlos Jesus e Renaldo Neto, que balançou as redes duas vezes.

A próxima partida de Botucatu, que ocupa o 13° lugar na classificação da Liga, será dia 28 de julho contra o Brutos Futsal, em Limeira.