Convenção do União Brasil homologa candidatura de Fernando Cury

Deputado estadual de Botucatu pretende buscar o terceiro mandato

Da Redção

O partido União Brasil homologou a candidatura do deputado estadual Fernando Cury. O evento aconteceu na última quinta-feira (21), em São Paulo.

O parlamentar de Botucatu está, atualmente, em seu segundo mandato e pretende buscar mais quatro anos na Assembleia Legislativa (Alesp), a partir de 16 de agosto, quando terá início o período eleitoral.

“Tenho muito orgulho do que realizamos até o momento e dos recursos que conquistamos para os municípios. Sei da importância do meu mandato para Botucatu e região. Quero continuar defendendo nossas cidades e a nossa população”, afirma Fernando.

Durante seus dois mandatos, o parlamentar já viabilizou mais de R$ 100 milhões em recursos para o Hospital das Clínicas da UNESP, em Botucatu, um recorde histórico. O município também recebeu R$ 36 milhões para obras de infraestrutura e R$ 26 milhões em verbas para o combate à Covid-19, além de mais de R$ 8 milhões para entidades assistenciais.

Fernando Cury é o atual presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SP-Agro) e já presidiu a Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes, além do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Condeca). É o autor da lei que criou o Sistema Paulista de Cadastro e Doação de Medula Óssea.

“Abracei, desde o início do mandato, as causas do diabetes e doação de medula óssea, conseguimos aprovar leis importantes para esses públicos. À frente da SP-Agro, consigo fazer, com mais impacto, o que já fazia antes: a defesa do produtor rural. Sou um homem do campo, sei das dificuldades e da importância desse setor para o nosso estado”, comenta o deputado.

O próximo passo é o registro da candidatura, que deve ser realizado até o dia 15 de agosto. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro.