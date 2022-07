Festa de Sant’Ana: confira a programação religiosa e atrações musicais

Programação contempla parte religiosa e festiva e vai até dia 26 de julho, feriado municipal

A Catedral Metropolitana de Botucatu inciou a celebração de Sant’Ana. A programação contempla parte religiosa e festiva e vai até dia 26 de julho, feriado municipal.

A parte religiosa contará com a celebração do Tríduo preparatório que se inicia no sábado, 23 de julho, e prossegue até a segunda-feira, 25, com as Missas às 19h, com bênçãos e pregações especiais. No domingo, 24, às 10h, será celebrada a Missa das Nações em língua italiana. No feriado de Sant’Ana, terça-feira, 26, às 10h, o Arcebispo Metropolitano de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo, presidirá a Santa Missa Solene que contará com o Rito de Ordenação Diaconal dos seminaristas Carlos e Thiago. Após a Missa será realizada a Bênção Aérea.

A programação recreativa começa na sexta-feira, 22 de julho e prossegue até o feriado, 26, com a Praça de Alimentação com as atrações gastronômicas e musicais. No domingo, 24, será dia do tradicional “Almoço Italiano”, e na terça-feira, 26, será servido o Almoço “Porco no Rolete”, as adesões já podem ser adquiridas na Secretaria da Catedral ou com os agentes de pastoral da comunidade.

