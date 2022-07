João Neto & Frederico fazem show gratuito em Itatinga neste domingo (24)

Apresentação ocorre às 21 horas no Ginásio Municipal de Itatinga

Encerrando a programação de aniversário dos 126 anos de Itatinga, a dupla João Neto & Frederico fazem show gratuito neste domingo, 24 de julho. Apresentação ocorre às 21 horas no Ginásio Municipal de Itatinga.

A programação ainda prossegue com mais shows, inaugurações e apresentação de novos veículos que comporão a frota municipal.

Confira a programação:

23/07 – SÁBADO

21h00 – Show (abertura) com João Biazon & Alfredo

21h30 – Show (abertura) com Ricardo & Vavá

23h00 – Show com Day & Lara

00h00 – Dj Carol Lessa

16h00: Carreata da Nova Frota Municipal

24/07 – DOMINGO

19h30 – Show (abertura) com Karole Violeira

21h00 – Show com João Neto & Frederico

Inaugurações:

09h00: Usina Fotovoltaica – EMEF “Profª Maria de Lourdes Esteves Bronzatto

10h30: Reforma e Ampliação – Centro Administrativo “João Carlos Pellison”

10h30: Reforma e Ampliação – Casa da Educação “Antônia de Lourdes Darruiz Mendes”

12h00: Elevador – EMEF “Profª Marygnez Franzolin Mauricio de Oliveira”