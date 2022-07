Replanejamento e palestras marcam o reinício das aulas na Rede Municipal de Ensino

Mais de 14 mil alunos devem retornar para as salas de aula nos próximos dias

Da Redação

Com o objetivo de promover a melhoria constante na qualidade do ensino, a Secretaria Municipal de Educação, promove, na próxima quarta-feira, 27, o replanejamento para a volta às aulas de 14 mil alunos.

Cerca de 900 profissionais da Educação, das 64 escolas da rede, entre: Técnicos, Coordenadores Pedagógicos, Diretores, Professores da Educação Infantil, Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, Assistentes Sociais, Psicólogos, Interprete de Libras, Psicopedagogos e Cuidadores, participarão de palestras interativas, de acordo com o horário de trabalho.

Na ocasião, também serão apresentadas aos profissionais a nova Secretária Municipal de Educação e a Adjunta, Prof.ª Claudia Gabriel e Meire Gea, respectivamente.

As palestras serão realizadas no Auditório do Colégio La Salle, segundo a programação abaixo:

Manhã:

07h30 – Credenciamento

Das 08h às 9h – Palestra Socioemocional– Patrícia Maria Robert Veiga

Das 09h às 9h30 – Coffee break

Das 09h30 às 11h30 – Palestra Educação Inclusiva – Liliane Garcez e Gabriela Ikeda

Tarde:

13h – Credenciamento

Das 13h30 às 15h30 – Palestra Metodologias Ativas com a Prof.ª Neísa de Castro

Das 15h30 às 16h – Coffee break

Das 16h às 17h – Palestra Socioemocional– Patricia Maria Robert Veiga

Serviço:

Auditório Colégio La Salle

Rua José Dal Farra, s/n

Centro – Botucatu