Santander amplia horário de atendimento de agências

Da Redação

O Santander ampliou desde segunda-feira (18) o horário de funcionamento das agências. O novo horário de funcionamento das agências do Santander será das 09h às 17h, contudo, as operações no caixa do banco permanecem as mesmas, ou seja, das 10h às 16h.

No caso dos caixas eletrônicos, os mesmos continuam com horário estendido conforme a região. No caso de lojas em shoppings e pontos de atendimento instalados em empresas, os horários seguem critérios específicos de cada localidade.