Aeroporto de Bauru passará a ter voos semanais para o Nordeste

Em princípio, os voos semanais saem aos sábados para dois destinos

Da Redação

O Aeroporto Moussa Nakhl Tobias, de Bauru, recebe, a partir deste mês, voos semanais fretados para o Nordeste. A iniciativa foi anunciada em reunião ontem (21) com empresários do setor de turismo pelo vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem, Marcos Lucas, na sede do Sincomércio local.

Em princípio, os voos semanais saem aos sábados para dois destinos: Maceió e Recife e serão operados pela Azul Viagem. “Nossa intenção é aumentar essa oferta à medida em que novos destinos forem criados. Entretanto, vejo como uma iniciativa importantíssima para Bauru e Região, já que a demanda é alta para o setor de turismo e os novos voos irão atender a um público, que espera há muito tempo por alternativas aéreas”, afirma Lucas.

Segundo o vice-presidente da associação, a entidade vem realizando esforços para a retomada de voos regionais e solicitando às empresas aéreas que revejam a oferta de voos, criando mais destinos e soluções para os passageiros.

O presidente da Rede VOA, Marcel Moure, agradeceu a iniciativa para fortalecer os voos regionais. “Além de ser estratégico junto à sociedade, movimenta toda a cadeia logística do segmento aeroportuário e de turismo. Nesse contexto, ficamos muito satisfeitos com a iniciativa da associação frente às empresas aéreas”, afirmou.

O Aeroporto de Bauru-Arealva possui 4,5 km2 e atende voos comerciais e executivos. Está sendo administrado pela Rede VOA desde o dia 1º de abril de 2022, após a segunda rodada do leilão do Daesp, com previsão de investimentos em infraestrutura e projetos ambientais.

Sobre a Rede VOA

A Rede VOA é uma concessionária privada, com 16 aeroportos em todo o Estado de São Paulo e detém 60% da malha aérea estadual. Seus aeroportos têm vocação comercial e executiva e abriga os principais centros de manutenção de aeronaves do País.